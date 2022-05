Wandern im Tal der Glücklichen ab Marrakesch

Wandern im Tal der Glücklichen (F, M, A)

Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaft via die natürliche Brücke von Imi n’Ifri, wo man Spuren von Dinosauriern findet, weiter bis ins wunderschöne Bouguemez-Tal – auch das Tal der Glücklichen genannt. Am ersten Tag starten Sie unterwegs Ihre erste Etappe (ca. 2 Stunden) zu Fuss, mit Ihrer Begleitmannschaft für die nächsten Tage, welche aus einem lokalen Wanderguide und den Maultieren besteht, durch die grandiose Landschaften. Hier passieren Sie fruchtbare Täler mit sattgrünen, terrassenförmigen Feldern, karge Berglandschaften, authentische Berberdörfer und atemberaubende Aussichten auf die Umliegende Bergwelt. Die Wanderzeit an Tag 2 und 3 beträgt je nach Wunsch zwischen 3 bis 6 Stunden. Am letzten Tag Rückfahrt via die Wasserfälle von Ouzoud, wo Sie gemütlich zum Wasserbecken runter spazieren um das Mittagessen zu geniessen. Anschliessend Rückfahrt nach Marrakesch. Übernachtungen in einer einfachen Unterkunft.