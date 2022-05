Auf dem Gelände des Reservates gibt es 3 verschiedene Lodges. Pro Tag sind zwei Pirschfahrten inkludiert. Jeweils am frühen Morgen und am späteren Nachmittag geht es auf die Suche nach der Tierwelt Südafrikas. Bei Interesse werden zusätzlich kurze Buschwanderungen angeboten. Alle 3 Lodges verfügen über einen Swimmingpool sowie ein kleines Wellness- und Fitnesscenter. Wireless-Internet ist verfügbar.

Rock Lodge ****/*



Die Ulusaba Rock Lodge liegt hoch oben auf einem Hügel mit atemberaubender Aussicht auf das darunterliegende Savannenland. Es gibt 8 Zimmer in der Rock Lodge inklusive einer Master Suite, den Makwela Suiten, den Rock Cliff Zimmern sowie einer Two-Bedroom Rock Suite. Einige der Zimmer und Suiten verfügen über einen privaten Planschpool. In der Rock Lodge sind Familien willkommen, es werden spezielle Kinderprogramme angeboten.





Cliff Lodge *****



Die Cliff Lodge ist Teil der Rock Lodge und ist über Holzstege mit dem Haupthaus verbunden. Es gibt hier nur 2 Suiten. Die Cliff Lodge 1 ist eine luxuriöse Suite mit 2 Schlafzimmer und bietet Platz für maximal 3 Erwachsene und 2 Kinder. In der Cliff Lodge 2 gibt es nur ein Schlafzimmer für 2 Erwachsene und 2 kleine Ausziehbetten für maximal 2 Kinder.