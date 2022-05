In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe befindet sich, inmitten von üppigen Gartenanlagen, das Hunter's Country House. Geniessen Sie puren Luxus und die Seele Afrikas in einzigartiger Umgebung.

Wie eine monumentale Ruine einer vergangenen Zeit, lädt die Tsala Treetop Lodge die Kunden mit stillen Wasserspielen und einem prächtigen, mit erdigen Farben eingerichteten Eingang zu einem entspannten Aufenthalt ein. Das aufwendige Dekor wird von den verschiedenen Kulturen Afrikas inspiriert und mit der Raffinesse der westlichen Welt kombiniert. Eine kleine und intime Lodge aus Stein, Holz und Glas, hoch in den Bäumen gelegen mit einer fantastischen Aussicht ins Tal. Holzstege schlängeln sich um die Bäume und verbinden die Suiten und das Haupthaus. Nimmt man die herrliche, vielfältige Natur an der Garden Route hinzu, dann ist Tsala in der Tat ein wahres Paradies. Die Lodge bietet dem Gast eine hochwertige und hervorragende Küche. Die Terrasse hoch in den Baumkronen lädt die Gäste zu einem ganz exklusiven Frühstückserlebnis mit den ersten Sonnenstrahlen ein. Das Zinzi Restaurant verwöhnt die Gäste mit reichhaltigen und internationalen Speisen in einem wunderschönen und gemütlichen Ambiente. Im eigenen Weinkeller findet man bestimmt den passenden, edlen südafrikanischen Tropfen. Gratis Wireless-Internet verfügbar im Hauptgebäude. Von der Lodge aus sind zahlreiche Ausflüge möglich wie zum Beispiel eine Bootstour, wo mit etwas Glück Wale und Delfine beobachtet werden können, ein Besuch beim Elephant Park, um mehr über die Dickhäuter zu erfahren, Ausflüge auf dem Rücken der Pferde oder per Mountain Bike.