The Residence Zanzibar

An ruhiger Lage, weit weg von den anderen Unterkünften, liegt das Residence in einem 32 Hektar grossen Garten am langen Sandstrand. Im Hauptrestaurant werden internationale Gerichte und lokale Spezialitäten serviert, während das Menu im «Pavilion» à la carte Restaurant das Beste der mediterranen und arabischen Küche beinhaltet. Diverse Bars stehen den Gästen für kühle Drinks zur Verfügung.