The Portswood Hotel

Die ideale Lage direkt an der beliebten Waterfront von Kapstadt sowie die klassische Eleganz zeichnen dieses Stadthotel aus. Zahlreiche Restaurants, Shops und Cafés sind in Gehdistanz erreichbar.

Das geschichtsträchtige Hotel bietet seinen Gästen nebst der guten Lage ein ausgewogenes Angebot. Den Mietwagen können Sie bequem in der hoteleigenen Parkgarage gegen Gebühr abstellen. An heissen Tagen können sich die Gäste am Swimmingpool von der Hektik des Alltags erholen. Im Schwesternhotel The Commodore stehen ein Wellnesscenter, eine Sauna sowie ein kleines Fitnesscenter zur Verfügung. Das Hotel The Portswood verwöhnt seine Gäste auch kulinarisch im exquisiten Restaurant „The Quarterdeck" wo typische Speisen der traditionellen Küche Kapstadts angeboten werden. Leichte Mahlzeiten werden zudem auf der Terrasse angeboten. Den Abend können Sie in der Cocktail Bar ausklingen lassen.