The Plettenberg besteht aus zwei Gebäuden, die durch eine kleine Strasse getrennt sind. Zum kilometerlangen Sandstrand, der zu Spaziergängen einlädt, führt ein kleiner Fussweg bergab. Der Ort Plettenberg Bay zählt zu den feinsten Adressen an der Garden Route. Kleine gemütliche Restaurants, zahlreiche Geschäfte und eine Vielzahl an Aktivitäten sorgen für abwechslungsreiche Urlaubstage. Zur Entspannung bietet das Hotel den Gästen 2 Swimmingpools an. Das Luxushotel verfügt über ein Restaurant mit erstklassiger Küche, in welcher Spitzenköche die Gäste verwöhnen. Die trendige Bar und Lounge runden das Angebot ab. Das Hotel ist ideal für einen entspannten Aufenthalt oder als Ausgangsbasis für Exkursionen in der Region. Der Ferienort Knysna ist nur rund eine halbe Autostunde entfernt und selbst die Straussenfarmen von Oudtshoorn sind während eines Tagesausflugs zu erreichen. Von Plettenberg Bay aus kann man auch Tagesausflüge zum Tsitsikamma Nationalpark unternehmen. Zudem können Tauchausflüge sowie Bootsfahrten gebucht werden. In nächster Umgebung finden sich verschiedene Golfplätze. Von der Terrasse können Wale (Juli bis November) und Delfine (ganzjährig) beobachtet werden.