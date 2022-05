The Oyster Box Hotel

Das Oyster Box Hotel kombiniert den Charme des Kolonialstils, ausgezeichneten Service und üppige, tropische Gärten mit einer atemberaubenden Lage am Meer.

Das historische Boutique-Hotel liegt an der prestigeträchtigen Beachfront von Umhlanga, mit einmaligem Blick auf den Indischen Ozean und den bekannten Leuchtturm Umhlangas. Eingebettet in einen weitläufigen, subtropischen Garten bietet das historische Kolonialgebäude einen traumhaften Ausblick und direkten Zugang zum Strand.

Das Hotel bietet eine gelungene Mischung zwischen kolonialem Charme und moderner, zeitgemässer Ausstattung. 3 verschiedene Restaurants sorgen für das leibliche Wohl. Serviert werden leckere Grillgerichte, indische Küche, südafrikanische Spezialitäten mit europäischem Flair oder dem traditionellen Afternoon- Tea. In verschiedenen Bars kommen Sie in den Genuss von Champagner mit Austern, exotischen Cocktails oder einer grossen Weinauswahl. Im Spa sorgen verschiedene Massagen und Beauty-Behandlungen für Entspannung. Erholsame Stunden lassen sich auch im Hamam oder in den Swimmingpools verbringen. Für aktive Gäste liegt das Hotel ideal zum Wandern, Surfen, Reiten oder Tauchen. Das Angebot wird durch ein Fitnesscenter, ein Kino, eine Kinderbetreuungsstätte, ein Business-Center und Parkmöglichkeiten abgerundet.