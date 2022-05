Die Safari Lodge The Outpost liegt im äussersten Norden des Krüger Nationalparks im Dreiländereck von Südafrika, Zimbabwe und Mozambique.

Die Outpost Lodge befindet sich in einem der abgelegensten Teile des Kruger Nationalparks innerhalb einer 260 km2 grossen Privatkonzession und uberblickt den Luvuvhu Fluss. Ab Hoedspruit sind es ca. 5,5 Fahrstunden.

Die moderne Bar ist das Zentrum des Hauptgebaudes und definiert die Lounge sowie den Essbereich der Outpost Lodge. Maximal wohnen 24 Gaste in der Lodge. Hauptsachlich aus Stahl, Canvas, Glas und Aluminium erbaut, ist die Lodge eine moderne Oase der Erholung inmitten unberuhrter Wildnis. Obwohl weitab jeglicher Zivilisation gelegen, serviert das Koche- Team der Lodge erstklassige Speisen, die im afrikanischen Buschstil zubereitet werden. Es gibt eine riesige Vielfalt von Weinen aus dem eigenen Weinkeller. Den Gasten steht ein grosser Swimmingpool mit Aussichtsdeck zur Verfugung. Nebst den Pirschfahrten bietet die Lodge gegen Voranmeldung auch Buschwanderungen und Besuche in den lokalen Dorfern an.