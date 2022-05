The Old Rectory

Im 18. Jahrhundert stand an dieser Stelle ein anglikanisches Pfarrhaus, heute ein stilvolles Boutique Hotel. Die exzellente Lage im Zentrum von Plettenberg Bay und wenige Meter vom Meer entfernt, sowie der gute Service und das hilfsbereite Personal versprechen einen erholsamen Aufenthalt im beliebten Touristenort an der Gardenroute.

Im Hauptgebäude befindet sich das exklusive Restaurant und die gemütliche Bar. Beide Räume sind historisch gehalten und strahlen ein gehobenes Ambiente aus. Das Frühstück nehmen die Gäste wenn immer möglich auf der kleinen Terrasse mit Blick in den mit Blumen übersähten Garten ein. Geniessen Sie gemütliche Stunden am Swimmingpool oder entspannen Sie sich bei einer Massage oder einer der vielen Anwendungen im kleinen Spa in der ehemaligen Kapelle. Für den Strandbesuch werden Liegestühle und ein Picknickkorb angeboten. Diverse Aktivitäten in der Umgebung können im Hotel reserviert werden