The Oberoi Marrakech

Die sehr stilvolle Anlage liegt ca. 25 Fahrminuten von der Medina von Marrakesch entfernt, eingebettet in eine riesige Gartenanlage, die von Oliven- und Orangenbäumen, kleinen Spazierwegen und lauschigen Sitzmöglichkeiten geziert ist. Das Hotel bietet ein marokkanisches und ein internationales Spezialitäten-Restaurant, ein Pool-Restaurant, welches leichte Speisen tagsüber anbietet und eine gemütliche Bar mit offener Feuerstelle. Des Weiteren bietet das Hotel einen beheizbaren 30 m langer Pool im Garten, eine Bibliothek und eine Boutique. WiFi kostenfrei.

Die 2'000 m2 grosse Spa-Oase befindet sich auf einer kleinen Insel inmitten des privaten Sees. Sie bietet ein grosses Angebot an Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Massagen, ein traditionelles Hammam, ein 24 Stunden-Fitnesscenter, einen Yoga-Pavilion und einen beheizbaren Indoor-Pool (20 m lang). Diese Oase ist ein Traum und der perfekte Ort, um einfach die Seele baumeln zu lassen und zu Entspannen. Ayurvedaanwendungen und Marokkanische Behandlungen möglich.

Die grosszügigen Unterkünfte sind entweder im Haupthaus bzw. alle Poolvillen im Garten verteilt, elegant eingerichtet und mit dezenten marokkanischen Elementen dekoriert. Sie sind mit einem luxuriösen Badezimmer mit einer freistehenden Badewanne und einer separaten Dusche, Fön, Klimaanlage, Tee- /Kaffee-Maschine, Minibar, Safe, einem Sitzbereich und einer wunderschönen Terrasse mit Blick auf das Atlasgebirge oder den Garten ausgestattet. Butler-Service.



Unterteilt sind die Unterkünfte in folgende Kategorien: 6 Deluxe Private Terrace (105 m2) in erster Etage im Haupthaus, 72 Deluxe Villa Private Pool (197 m2) im Garten, zusätzlichem Ankleideraum und beheizbaren Pool (9m) im Garten, 4 Presidential Villa Private Pool (375 m2) mit Küche, 1 Presidental Suite (320 m2) in erster Etage im Haupthaus mit 10m Pool und die 1 Royal Suite Private Pool (885 m2) mit 2 Schlafzimmern und Küche.