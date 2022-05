The Marine Hermanus

Dem Gast steht für entspannende Tage ein schöner Garten mit beheiztem Salzwasser-Swimmingpool zur Verfügung und im Carchele Beauty Spa können sich die Gäste mit diversen Massagen und Behandlungen verwöhnen lassen.



In zwei preisgekrönten Restaurants (The Pavillon und Seafood at the Marine) verwöhnen Spitzenköche die Gaumen der Gäste mit den Genüssen der kapländischen Küche mit viel frischem Fisch und ausgesuchten, exzellenten Weinen. In der Sun Lounge Bar können Sie den Abend bei einemder diversen Drinks ausklingen lassen.



Zu den Hauptaktivitäten gehört die Walbeobachtung. Wale können in den Monaten von Juli bis November sogar von der Hotelterrasse aus gesehen werden. Bei einer Bootstour oder geführten Tour entlang der Küste erfahren Sie mehr über die spektakulären Meeressäugetiere.