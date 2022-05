The Fancourt Resort Hotel & Manor House

Beschreibung

Einleitung Eingebettet in einen duftenden Garten, umgeben von mit Seerosen verziertem Gewässer, die Gipfel der majestätischen Outeniqua - Berge im Hintergrund: Das ist die idyllische Kulisse, in deren Mitte das Fancourt Manor House liegt. Golfern ist das Resort am Stadtrand von George, im Herzen der Garden Route, wegen seiner drei erstklassigen Gary-Player-Kurse ein Begriff. Doch man sollte das elegante Anwesen keinesfalls nur auf den Sport reduzieren. Das 1859 erbaute und denkmalgeschützte Herrenhaus versprüht trotz zeitgemässem Luxus ein historisches Flair, das besonders Verliebte zu schätzen wissen: Unter anderem wurde The Fancourt Manor House schon zu Afrikas bestem «Romantic Boutique Hotel» gekürt.

Lage Das Fancourt Hotel liegt in traumhafter Umgebung am Rande des kleinen Städtchens George. Reisende finden ihren Weg zum Hotel entweder mit dem Auto über die

ikonische Garden Route oder per Flugzeug. Am nur sieben Kilometer entfernten Flughafen von George erhalten sie in der Fancourt Lounge einen

ersten Vorgeschmack auf den Service, den sie im Fünf-Sterne-Haus erwartet.

Angebot Das Resort gehört zu den besten Golf- Adressen in ganz Südafrika. Dem Gast stehen 3 verschiedene Gary-Player-Plätze zur Verfügung. Einer davon ist nur für Mitglieder des Golfclubs und für Gäste des Hotels reserviert. 2 grosse Golf Pro Shops, Golf Pro's und Driving Range runden das hochstehende Angebot ab. Wir reservieren Ihnen gerne die Abschlagszeiten. Fancourt verfügt ausserdem über eine Golfschule mit eigenem 4-Loch Platz, überdachter Driving Range und Unterrichtsräumlichkeiten. Die erstklassige und elegante Hotelanlage bietet aber auch für Nicht-Golfer sehr viele Annehmlichkeiten. So stehen dem Gast ein Wellness- und Fitnesscenter sowie 4 Tennisplätze, 2 Swimmingpools und speziell angelegte Joggingpfade zur Verfügung. 3 verschiedene Restaurants sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Eine Club-Lounge und eine Boutique vervollständigen das Angebot. Das Fancourt Hotel bietet den Kindern viel Unterhaltung an wie Babysitting, Kinderspielplatz, Kinderclub und vieles mehr. Auch die Jugendlichen kommen im Fancourt Hotel nicht zu kurz, denn es stehen verschiedene Aktivitäten zur Verfügung. Gäste des Fancourt Hotels kommen zudem in den Genuss der Fancourt Lounge am Flughafen von George.

Zimmer Die total 115 stilvoll und elegant eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über jeden Komfort. Die Garden Suiten liegen in verschiedenen Häusern auf der Anlage und bieten eine Lounge und ein Cheminée (auf Anfrage).



The Fancourt Manor House:

Das ehemalige, denkmalgeschützte Herrenhaus Fancourt Manor erstrahlt in neuem Glanz. Das Schmuckstück beherbergt 18 luxuriöse Suiten und ist ein idealer Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende, die absolute Ruhe mit höchstem Qualitäts- und Servicestandard suchen. Privattransfer ab/bis Flughafen George (muss zwingend vorausgebucht werden), Chauffeur Service innerhalb 10 km, Nachmittags-Tee, Canapés und ein Glas Wein am Abend, 24-Stunden Butlerservice und weitere Annehmlichkeiten runden das Angebot ab.



Suiten: Die 13 Manor House Homewood Suiten sind ca. 60 m2 gross und mit separater Dusche, freistehender Badewanne, TV, Telefon, gratis Wireless-Internet, Gratis-Minibar, Safe, Klimaanlage, 24-Stunden Butler- und Roomservice, separatem Wohnraum und Ankleidezimmer ausgestattet.

Tipp vom Spezialisten Fancourt verfügt über eine Golfschule mit einem eigenen 4-Loch-Platz, überdachter Driving Range und Unterrichtsräumlichkeiten. Die drei Fancourt Golfplätze Outeniqua, The Links und Montagu sind Hotelgästen und Mitgliedern des Estate vorbehalten.