Tanzania Sky Safari ab Arusha

Willkommen in Tanzania! Begrüssung am Flughafen und Fahrt in Ihre Unterkunft.

Nach dem Frühstück kommen Sie in den Genuss einer Tour auf der Kaffeeplantage. Der erste Flug in der 9­-Plätzer Cessna Grand Caravan führt Sie ins Zentrum des Tarangire Nationalparks, wo Sie eine erste Pirschfahrt erleben.

Ausflug zum Lake Manyara Nationalpark und Pirschfahrt im gleichnamigen Park. Neben den immer präsenten Affenarten und den behäbigen Hippos, sind saisonal grosse Flamingokolonien am See zu bestaunen.

Flug in die Serengeti und erste Pirschfahrt in der endlosen Weite der Savannenlandschaft.

Serengeti (F, M, A)

Tierbeobachtungen in der weitläufigen Savanne versprechen fantastische Naturerlebnisse. Dabei sind die besten Zeiten für Pirschfahrten am frühen Morgen und späten Nachmittag, da die Tiere dann am Aktivsten sind und sich das Licht in den Dämmerstunden optimal zum Fotografieren eignet.