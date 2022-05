Tanzania in Style ab Arusha

Weiter geht die Reise per Flug zum Lake Manyara Flugfeld, wo Sie bereits erwartet werden. Durch die vulkanisch geprägte Hochebene führt die Fahrt am Ngorongoro Krater und Masai-Dörfern vorbei zu Ihrer Unterkunft.

Tarangire (F, M, A)

Die Chem Chem Lodge ist mit Sicherheit eine der stilvollsten Unterkünfte in Ostafrika. Mahlzeiten werden jeweils an spektakulären Orten serviert, wie zum Beispiel unter einem grossen Baobab-Baum. Neben vielen anderen Exkursionen können Sie sich von einem Masai Guide an den Manyara See begleiten lassen, um dort zum Sonnenuntergang einen Drink zu geniessen. Ein schön in die Landschaft integrierter Pool lädt zum Entspannen ein. Zusätzlich können Sie sich im hervorragenden Spa nach allen nach allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen.