Tanzania Gruppensafari ab Arusha

Ankunft in Arusha und Transfer zur Unterkunft. Der Rest des Tages steht zur Erholung zur freien Verfügung.

An den Hängen des Mount Meru gedeiht bester Arabica­ Kaffee, das wohl bekannteste Exportprodukt Tanzanias. Während einem ausgedehnten Rundgang auf einer Plantage erhalten Sie einen Einblick in die Kunst des Kaffeeanbaus.

Pirschfahrt im Tarangire Nationalpark. Riesige Baobab-­Bäume prägen die Landschaft und bilden eine grandiose Kulisse. Der Tarangire Fluss zieht in der Trockenzeit eine Vielzahl von Wildtieren an.

Serengeti (F, M, A)

Fahrt durch das Ngorongoro Schutzgebiet bis in die Serengeti. Die Piste führt durch dichte Bergwälder entlang des Ngorongoro Kraterrandes und hinab in die Savanne der Serengeti. Unterwegs bieten sich fantastische Ausblicke in den Krater, auf die mächtigen Vulkanberge des Hochlandes und über die scheinbar unendlichen Ebenen, welche teilweise von Granitfelsen unterbrochen werden.