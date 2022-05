Südafrika für Familien ab Kapstadt

Nach Ihrer Landung in Kapstadt übernehmen Sie Ihr Mietauto. Die Stadt zählt zu den schönsten Städten der Welt und bietet unzählige Ausflugsmöglichkeiten für Familien. Erkunden Sie die Kap-Halbinsel, die Pinguinkolonie von Simon's Town, den Signal Hill, den Tafelberg, die Victoria & Alfred Waterfront oder entspannen Sie zum Schluss der Reise an den Stränden von Camps Bay.

Ihre Reise geht weiter über den Outeniqua Pass nach Knysna, Südafrikas beliebtestem Ferienort an der Garden Route. Von hier aus bietet sich die Möglichkeit unzählige Ausflüge entlang dieses bekannten Küstenabschnittes zu unternehmen. Besuchen Sie z.B. Plettenberg Bay oder unternehmen Sie einen Bootsausflug in der Lagune.

Kapstadt (ca. 425 km)

Heute reisen Sie via Tsitsikamma Nationalpark weiter zum Kariega Private Game Reserve. Halten Sie auch in den nächsten beiden Tagen Ausschau nach den „Big 5“ und erfahren Sie vom Ranger viel Interessantes über Flora und Fauna. Die Lodge befindet sich in einem 9'000 ha grossen malariafreien Gebiet.