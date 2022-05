Steenberg Hotel & Spa

Das geschichtsträchtige Hotel wurde liebevoll restauriert und versprüht noch heute die ländliche Farmhaus-Atmosphäre des 17. Jahrhunderts gepaart mit modernen Akzenten. Im Restaurant „Tryn” werden exquisite Speisen mit frischen Zutaten serviert. Für leichte Speisen gibt es ein Bistro. In der hauseigenen Weinkellerei können die edlen Tropfen degustiert werden. Im Steenberg Hotel können die Gäste kleine Spaziergänge oder Mountain Bike Touren auf der weitläufigen Gartenanlage unternehmen oder sich am Swimmingpool nach einem aufregenden Tag in Kapstadt entspannen. Zur Waterfront gibt es einmal täglich einen kostenlosen Shuttle-Bus. Der Steenberg Spa verwöhnt die Gäste mit einer grossen Palette an unterschiedlichen Behandlungen, die von Aroma-Therapien bis hin zu Massagen reicht. Gegen Gebühr kann der hoteleigene 18-Loch Golfplatz genutzt werden, welcher prioritär für Gäste des Hotels und für Mitglieder zur Verfügung steht. Der Platz wurde optimal in die wunderschöne Natur eingebunden und liegt mitten in einer malerischen Landschaft bestehend aus Pinienwäldern, Weinbergen und Wasserwegen. Vorreservationen der Abschlagszeiten sind empfohlen.