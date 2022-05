Die drei Lodges von Simbavati liegen am Ufer des Nhlaralumi Flusses umgeben vom 12'000 ha grossen Timbavati Private Nature Reserve. Sie erreichen die Lodges in ca. 7 Fahrstunden ab Johannesburg resp. ca. 1 Fahrstunde ab Hoedspruit.

Simbavati River Lodge ****



Die River Lodge bietet 8 Luxury-Safari-Zelte und 3 Family Suiten. Kinder jeden Alters sind in der River Suiten herzlich willkommen. Es werden spezielle Safari-Programme angeboten. Während der Hitze des Tages können sich die Gäste im Swimmingpool erfrischen oder eine Spa-Behandlung geniessen. Von der grossen Terrasse hat man eine herrliche Sicht auf den Fluss und kann die Tiere beim Trinken beobachten. Zudem gibt es eine Bar, einen kleinen Souvenir-Shop und eine Lounge mit ausgewählten Büchern über die Fauna und Flora Südafrikas. Wireless-Internet ist an der Réception und in der Lounge verfügbar. Die Lodge wurde mit vielen Naturmaterialien erbaut und zeigt sich im afrikanischen Dekor, wodurch den Gästen ein authentisches Safari-Erlebnis vermittelt wird.