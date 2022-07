Sharazad Wonders Boutique Hotel

Mitten im Herzen des UNESCO-Kulturerbes ist Sharazad Wonders der perfekte Ort, um die Geschichte der Insel und ihr Erbe auf entspannte Weise zu entdecken. Der neueste Zugang der Sharazad Boutique-Hotel-Gruppe ist einem über 300 Jahre alten, historischen Gebäude, nur 500 m vom Meer entfernt, untergebracht. Lassen Sie sich von den Aromen der einheimischen Küche im The Door Café & Restaurant verwöhnen. Ebenso gehört die schöne Wonders Boutique zum Angebot des Hotels.

Das Erlebnis aus 1001 Nacht wurde in einem modernen und zeitgemässen Stil neu interpretiert. Die Suites im ersten oder obersten Stock mit anschliessendem Badezimmer und einer Sitzecke bieten Haarfön, Safe, kostenfreies WiFi, Ventilator und Klimaanlage. Die Suites with Veranda sind im ersten Stock des Hotels gelegen. Vom Balkon geniessen Sie den Blick in den malerischen Innenhof.