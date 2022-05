Shamwari Riverdene Family Lodge

Riverdene Lodge ****



Shamwari Private Game Reserve liegt in einem malariafreien Gebiet und ist deshalb auch bestens geeignet für Familien mit Kinder. In der Lodge gibt es eine Kinderbetreuung welche sich um die kleinen Gäste kümmert. Einen abwechslungsreichen Tag wird gestaltet mit Spuren lesen, basteln und spielen. Auch der Besuch im Rehabilitationszentrum ist eine lehrreiche Erfahrung. Ein Swimmingpool lädt besonders an heissen Tagen zu einer willkommenen Abkühlung ein. Geniessen Sie einen Sundowner Drink in der Lounge und beobachten Sie wie die Sonne langsam am Horizont versinkt und die Region in ein Farbenspiel verwandelt. Die Lodge verfügt über 9 im kolonialen Stil dekorierte Zimmer, welche alle eine Klimaanlage sowie eine kleine Lounge bieten.