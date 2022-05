Shamwari Eagles Crag Lodge

Alle Unterkünfte des Shamwari Private Game Reserves bieten am Morgen und späten Nachmittag spannende Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug an. Zu dieser etwas kühleren Tageszeit sind die Tiere am aktivsten und Sie erhalten einen perfekten Blick auf die hier heimische Tierwelt. Begleitet von ausgebildeten Rangern erfahren Sie viele interessante Details über die Region, Tier- und Pflanzenwelt. Nebst den Pirschfahrten können Sie an begleiteten Buschwanderungen teilnehmen. Bei dieser Aktivität legt man das Augenmerk auf die kleineren Tiere und auf die Pflanzenwelt im Reservat. Erfahren Sie wie man Spuren liest und mit welchen Pflanzen und Gräser sich früher die lokale Bevölkerung gesund gepflegt hat. Auch Vogelliebhaber kommen im Shamwari nicht zu kurz. Eine grosse Vielfalt ist im Eastern Cape heimisch und leuchtet je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung in allen Farben. Zusätzlich können Sie das Shamwari Rehabilitations Zentrum besuchen. Shamwari setzt sich für die Natur und Tiere im Reservat ein. Das Team rehabilitiert kranke, verletzte und verwaiste Tiere und entlässt sie nach deren Genesung wieder in die freie Natur.