Selbstfahrer-Tour: Marokko authentisch erleben ab Marrakesch

Tinerhir (F, A)

Fahrt via Ouarzazate ins grüne Dadès-Tal, das sicherlich zu den schönsten Gebieten Marokkos gehört. Weiter durchs Rosental geht es nachmittags in die bekannte Todra-Schlucht. Ein Spaziergang durch die enge, von Oleanderbüschen gesäumte Schlucht, ist sehr beeindruckend. Teilweise ragen die Felswände links und rechts bis zu 300 Meter in die Höhe. Übernachtung in Tinerhir.