Selbstfahrer-Tour: Kurztrip Süden ab Marrakesch

Ouarzazate (A)

Frühzeitig geht es von Marrakesch los. Über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass fahren Sie ca. 500 km Richtung Süden. Auf der eindrücklichen Fahrt vorbei an typischen Berber-Dörfern und über den Hohen Atlas haben Sie wunderschöne Ausblicke auf grandiose Täler. Kurz nach der Passhöhe biegen Sie Richtung Telouèt ab, wo Sie die sehr schöne Kasbah Glaoui besichtigen. Danach Weiterfahrt Richtung Ait Benhaddou. Das eindrückliche Lehmdorf gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. In Ouarzazate, der Filmstadt, besichtigen Sie die eindrückliche Kasbah Taourirt. Übernachtung in Ouarzazate.