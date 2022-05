Selbstfahrer-Tour: Kurztour Norden Marokkos ab Tanger

Tanger, die Hafenstadt hat seit je her einen geheimnisvollen Ruf. Sei es wegen den vergangen Zeiten als Schmugglernest oder aufgrund der vielen Künstler und Persönlichkeiten, die sich hier niedergelassen haben. Übernachtung in Tanger.

Der Küste entlang geht es auf kurviger Strasse, zwischendurch mit wunderschönen Ausblicken auf das Mittelmeer, ins landschaftlich schöne Bergland bis nach Chefchaouen. Mit seinen blau-weiss gekalkten Fassaden und den roten Ziegeldächern versprüht der Ort andalusisches Flair. Übernachtung in Chefchaouen.

Volubilis/Meknès-Fès (F, A)

Heute empfehlen wir einen Ausflug nach Volubilis und Meknès. In der Ausgrabungsstätte Volubilis finden Sie gut erhaltene römische Ruinen und Mosaike. Und in Meknès lohnt sich das schöne Stadttor Bab El Mansour, das jüdische Viertel sowie die königlichen Stallungen zu besuchen. Übernachtung in Fès.