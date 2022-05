Selbstfahrer-Tour: Kontraste Hoher Atlas und Erg Chegaga ab Marrakesch

Fahrt raus aus der quirligen Stadt Marrakesch, ins Hinterland – der Hohe Atlas. Auf kurvenreichen Strassen, vorbei an kleinen Berber-Dörfern, schroffen Felsen und tollen Ausblicken in Täler und Schluchten erreichen Sie schon bald Ihre Unterkunft. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

Nach einem ausgiebigen Frühstück geht die Fahrt via das historische Dörfchen Tinmel über eine holprige Piste über den Tizi-n-Test-Pass (2100 m). Auf der Passhöhe haben Sie einen wundervollen Ausblick über das Sous-Tal. Kurvige, schmale Strassen führen weiter bis nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.

Erg Chegaga (F, A)

Vorbei am bekannten Safran- Gebiet Taliouine, via Tazenakht fahren Sie Richtung Süden, wo die Erg Chegaga auf Sie wartet. Ab Foum Zguid geht es durch grandiose Wüstenlandschaften, durch den ausgetrockneten Lac Iriki bis zu Ihrem Wüstencamp. Angekommen im Camp satteln Sie Ihre Dromedare und reiten in den Sonnenuntergang. Die eindrücklichen, teilweise bis zu 300 Meter hohen Dünen der Erg Chegaga sind einzigartig. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.