Selbstfahrer-Tour: Kids & Camels ab Marrakesch

1 . Tag Marrakesch Ankunft in Marrakesch und Transfer in Ihr Hotel. Übernachtung in Marrakesch.

2 . Tag Skoura Nach dem Frühstück fahren Sie über den landschaftlich schönen 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka-Pass. Kurz nach der Passhöhe zweigen Sie ab und fahren durch das wunderschöne Tal via Telouèt Richtung Ait Benhaddou. Das eindrückliche Lehmdorf gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Anschliessend Fahrt bis nach Skoura. Übernachtung in Skoura.

3 . Tag Skoura Entdecken Sie auf dem heutigen Tagesausflug die eindrucksvolle Dadès- und Todra-Schlucht mit ihren bizarren Felsformationen und den schönen Kasbahs. Alternativ empfiehlt sich einen kurzen Abstecher in das reizvolle Rosental und den Nachmittag am Hotel-Pool geniessen. Übernachtung in Skoura

4 . Tag Mhamid Heute fahren Sie durch das landschaftlich wunderschöne Drâa-Tal bis nach Mhamid, dem Tor zur Erg Chegaga Wüste. Abwechselnd säumen rotbraun schimmernde Berber-Lehmsiedlungen und grüne Dattelpalmenoasen die Strecke. Übernachtung in Mhamid.

5-6 . Tag Erg Chegaga Nach einem ausgiebigen Frühstück startet heute Ihr Wüstenabenteuer. Die Erg Chegaga Wüste beeindruckt mit bis zu 300 Meter hohen Dünen. In Begleitung Ihres Dromedars geht es heute und morgen durch die grandiose Dünenlandschaft. Geniessen Sie die Ruhe, das Farbenspiel, im Sand und die unendliche Weite. Wie viele Stunden Sie unterwegs sind hängt ganz von Ihnen/Ihren Kindern ab. Den Abend geniessen Sie am Lagerfeuer unter Sternenhimmel und übernachtet wird die erste Nacht ganz einfach in mobilen Zelten und die zweite Nacht in einem fixen Camp inkl. Dusche/WC.

7 . Tag Taroudant Fahrt durch karge Wüstenlandschaft via Lac Iriki nach Foum Zguid und weiter via Tazenakht bis nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.

8-9 . Tag Essaouira Nach dem Frühstück Fahrt Richtung Atlantikküste, in das malerische Hafenstädtchen Essaouira. Spazieren Sie durch die charmante Medina, dem Strand entlang oder besuchen Sie den Hafen. Der nächste Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Je nach Jahreszeit empfiehlt sich auch einen Strand- bzw. Pool-Tag. Übernachtung in Essaouira.