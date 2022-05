Selbstfahrer-Tour: Highlights des Südens mit 4x4 ab Marrakesch

1 . Tag Ait Benhaddou (A) Fahrt über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka-Pass. Unterwegs haben Sie immer wieder grandiose Ausblicke auf die Täler und Schluchten des Hohen Atlas. Die eindrucksvolle Strecke führt vorbei an der einst prächtigen Kasbah Dar Glaoui bei Telouèt, weiter bis Ait Benhaddou. Übernachtung in Ait Benhaddou.

2 . Tag Boumalne (F, A) Durch das einmalige Dadès-Tal fahren Sie nach Boumalne. Unterwegs empfehlen wir einen Abstecher zu den schönsten Kasbahs des Tals. Nahe Skoura liegen die Kasbahs Amerhidil und Dar Ait Char malerisch in die Landschaft eingebettet. Die Strecke führt Sie weiter nach El Keela. Von hier aus können Sie einen Ausflug ins Rosental unternehmen. Übernachtung in Boumalne.

3 . Tag Tinerhir (F, A) Heute steht ein Highlight auf dem Programm! Von Boumalne fahren Sie in die Dadès- und die Todra-Schlucht. Die Strecke führt vorbei an bizarren Felsformationen und gut erhaltenen Kasbahs. Mit Fahrer haben Sie die Möglichkeit, die beiden Schluchten zu verbinden: auf engen Serpentinen geht es von der Dadès-Schlucht bis nach Msemrir. Von dort führt der Weg auf Pisten über ein Hochplateau hinunter in die Todra-Schlucht und weiter bis nach Tinerhir. Übernachtung in Tinerhir.

4 . Tag Erg Chebbi (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt durch steinige, karge Wüstenlandschaft nach Tinejdad und weiter via Erfoud nach Merzouga, der letzte Teil der Strecke ab Erfoud auf einer staubigen Piste. Die rötlich schimmernden Sanddünen der Erg Chebbi warten schon. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

5 . Tag Mhamid (F, A) Früh morgens werden Sie das Camp verlassen und fahren durch karge Landschaft via Alnif und Tarhbalt ind wunderschöne Drâa-Tal. Vorbei an eindrücklicher Landschaft geht es bis nach Mhamid, das Tor der Wüste. In Tamegroute lohnen sich die noch bewohnte Kasbah, die Töpfereien und die Zawia mit über 4000 handgeschriebenen Büchern aus dem 13. Jahrhundert zu besichtigen. Übernachtung in Mhamid.

6 . Tag Erg Chegaga (F, A) Nach dem Frühstück haben Sie Zeit das authentische Wüstendorf Mhamid mit seinen 7 Kasbahs zu erkunden. Am Nachmittag startet Ihr Wüstenabenteuer in die eindrücklichen, teilweise bis zu 300 Meter hohen Dünen der Erg Chegaga. Angekommen im Camp satteln Sie Ihr Dromedar und reiten in den Sonnenuntergang. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

7 . Tag Taroudant (F, A) Am siebten Tag Ihrer Rundreise fahren Sie durch grandiose Wüstenlandschaft via den fast immer ausgetrockneten Lac Iriki bis nach Foum Zguid, wo sich Ihr Fahrer von Ihnen verabschiedet. Weiter geht die Route via Tazenakht, bekannt für seine Teppiche und Decken aus reiner Schafswolle, bis nach Taliouine. In der Gegend zwischen Tazenakht und Taliouine wird Safran angebaut. In der Palmenoase Taliouine angekommen, lohnt sich ein Besuch der dortigen Safran-Kooperativen, wo man qualitativ guten und preiswerten Safran kaufen kann. Übernachtung in Taroudant.