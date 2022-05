Selbstfahrer-Tour: Entlang der Atlantikküste in den Anti-Atlas ab Marrakesch

Nach dem Frühstück Fahrt nach Tiznit. Die Stadt ist vor allem für den hier kunstvoll gefertigten Silberschmuck und ihre Kupferarbeiten bekannt. Weiterfahrt via den hübschen Fischerort Mirleft und der Küste entlang nach Sidi Ifni. Kurz vor Sidi Ifni sollten Sie auf keinen Fall den wunderschönen, feinsandigen Legzira Plage mit seinen zwei imposanten Felsenbögen verpassen. Das malerische Städtchen Sidi Ifni verfügt über einige sehr schöne Art-déco-Bauten und eine angenehm relaxte Atmosphäre.Übernachtung in Sidi Ifni.

Tafraoute (F, A)

Fahrt zurück nach Tiznit und dann weiter nach Tafraoute. Wir empfehlen die Route via Anezi durch das wunderschöne Ammelntal und vorbei am 2359 Meter hohen Djebel Lekst zu nehmen. Sie haben immer wieder herrliche Ausblicke auf hübsche Dörfer, Feigenkakteen und Terrassen felder mit Mandel- und Olivenbäumen. Übernachtung in Tafraoute.