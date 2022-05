Selbstfahrer-Tour: Die Königsstädte ab Marrakesch

Nach Ankunft in Marrakesch Transfer zu Ihrem Riad. Übernachtung in Marrakesch.

Heute haben Sie Zeit, Marrakesch, auch die Perle des Orients genannt, zu erkunden. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten gehört der Platz Djemma el Fna, die farbenfrohen Souks und die Koutoubia Moschee. Ausserdem empfiehlt sich ein Besuch des Jardin Secret und des Dar El Bacha. Übernachtung in Marrakesch.

Casablanca (F)

Fahrt nach Casablanca. In der grössten und modernsten Stadt Marokkos lohnt sich eine Besichtigung des Mohamed V.-Platz, des Habbous-Viertels, des königlichen Palastes (von aussen) sowie des zentralen Marktes. Ebenfalls auf keinen Fall fehlen sollte ein Besuch in der beeindruckenden Moschee Hassan II.. Übernachtung in Casablanca.