Selbstfahrer-Tour: Die Glanzlichter des Königreichs ab Marrakesch

Ouarzazate (A)

Nach dem Frühstück Fahrt von etwa 230 km über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass. Diese schöne Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Kurz nach der Passhöhe zweigen Sie Richtung Telouèt ab und besuchen die Kasbah. Vor Ouarzazate kommen Sie am bekannten Ksar Ait Benhaddou vorbei. Dieses Lehmdorf hat als Kulisse für zahlreiche Hollywood-Produktionen gedient und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Übernachtung in Ouarzazate.