Selbstfahrer-Tour: Der Süden für Geniesser ab Marrakesch

1 . Tag Ait Benhaddou (A) Nach dem Frühstück fahren Sie über den landschaftlich eindrücklichen, 2260 Meter hohen, Tizi-n-Tichka Pass nach Ait Benhaddou. Diese schöne Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Die eindrucksvolle Strecke führt vorbei an der einst prächtigen Kasbah Dar Glaoui bei Telouèt, weiter bis nach Ait Benhaddou. Übernachtung in Ait Benhaddou.

2 . Tag Zagora (F, A) Nach dem Frühstück Halt bei der Ksar Ait Benhaddou, das eindrückliche Lehmdorf, das zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Anschliessend Fahrt nach Zagora. Die schöne Strecke ist von herrlichen Oasen und traumhaften Kasbahs gesäumt, die sich harmonisch in die Landschaft des Drâa-Tals einfügen. Hier triumphiert die Flora über die Wüste und präsentiert sich farbenfroh. Es lohnt sich ein Abstecher weiter nach Tamegroute. Der Ort ist vor allem bekannt für seine noch bewohnte Kasbah, die Töpfereien sowie die Zawia mit über 4000 handgeschriebenen Büchern aus dem 13. Jahrhundert. Übernachtung in Zagora.

3 . Tag Merzouga (F, A) Heute geht es etwa via Tarhbalt, Alnif und Rissani durch karge Wüstenlandschaft bis in die kleine Oase Merzouga. Übernachtung in Merzouga.



Optional: 2 Übernachtungen im Wüstencamp mit Wüstenausflug an Tag 4.

4 . Tag Erg Chebbi (F, A) Der heutige Vormittag steht zur freien Verfügung. Am Nachmittag geht es durch die Dünen der Erg Chebbi, welche teilweise bis zu 160 Meter hoch sind, bis ins Wüstencamp. Natürlich fehlt auch ein Dromedarritt durch die mächtigen Dünen und einem grandiosen Farbenspiel nicht. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

5 . Tag Boumalne (F, A) Früh aufstehen lohnt sich hier! Erleben Sie einen Bilderbuch-Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chebbi. Nach dem Frühstück zurück im Geländefahrzeug nach Merzouga und dann Fahrt von ca. 250 km durch das Tafilalet Richtung Westen bis nach Boumalne. Bei Tinerhir empfiehlt sich ein Abstecher in die Todra-Schlucht, welche mit ihren Feswänden, welche bis zu 300 Meter in die Höhe ragen, beeindruckt. Übernachtung in Boumalne.

6 . Tag Boumalne (F, A) Entdecken Sie heute die wunderschöne Dadès- Schlucht mit ihren bizarren Felsformationen, den schönen Kasbahs und spektakulären Ausblicken. Übernachtung in Boumalne.

7 . Tag Skoura (F, A) Fahrt durch das Dadès-Tal, entlang der Strasse der Kasbahs bis nach Skoura. Die vielen Oasendörfer, Dattelpalmen und Kasbahs machen die Strecke einmalig. Empfehlenswert ist ein Abstecher in das Rosental - eine atemberaubende Landschaft wartet hier auf Sie! Besuch der Kasbah Amerhidil und Weiterfahrt bis nach Skoura. Übernachtung in Skoura.

8 . Tag Tisselday (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt nach Ouarzazate und von dort nochmals 50 Kilometer bis nach Tisselday, wo sich Ihr hübsches Gästehaus «Irocha» befindet. Lassen Sie den Tag auf der wunderschönen Terrasse mit atemberaubender Aussicht über die Umgebung ausklingen. Übernachtung in Tisselday.