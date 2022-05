Selbstfahrer-Tour: Der geheimnisvolle Süden ab Marrakesch

1 . Tag Ouarzazate (F) Fahrt von Marrakesch über den beeindruckenden Tizi-n-Tichka Pass (2260 m) via Telouèt, vorbei am Ksar Ait Benhaddou (UNESCO Weltkulturerbe) bis nach Ouarzazate. Übernachtung in Ouarzazate.

2 . Tag Mhamid (F, A) Fahrt durch das einmalige 200 km lange Drâa-Tal, gesäumten von Dattelpalmen und Kasbahs, Halt in Tamegroute (Besichtigung Kasbah, Töpfereien und alte Koran Bibliothek) bis nach Mhamid, das Tor zur Wüste. Übernachtung in Mhamid.

3 . Tag Erg Chegaga (F, A) Am Vormittag erkunden Sie auf eigene Faust Mhamid mit seinen 7 Kasbahs und am Nachmittag geht es dann in die Erg Chegaga Wüste. Angekommen im Camp satteln Sie Ihr Dromedar und geniessen das fantastische Farbenspiel im Sand. Übernachtung im Wüstencamp.

4 . Tag Icht (F, A) Früh aufstehen lohnt sich heute! Geniessen Sie einen wunderschönen Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Anschliessend Fahrt durch den ausgetrockneten Lac Iriki, via Foum Zguid und Tata bis nach Icht. Übernachtung in Icht.

5 . Tag Bou-Jerif (F, A) Fahrt durch die Stadt Guelmin weiter an die Atlantikküste, wo Sie den Tag im einsamen Dünengelände Plage Blanche mit seinen endlosen, kilometerlangen Sandpisten verbringen können. Übernachtung in Bou-Jerif.

6 . Tag Sidi Ifni (F, A) Heute Morgen können Sie nochmals einen Abstecher an die Küste zum Plage Blanche machen. Nachmittags weiter entlang der Küste bis zum charmanten, spanisch geprägten, Städtchen Sidi Ifni.

7-8 . Tag Tafroute (F, A) Fahrt nach Tafraoute, unterwegs Halt am bekannten Legzira Plage, beim hübschen Fischerdorf Mirleft und in der Stadt Tiznit, die vor allem für den handgefertigten Silberschmuck und ihre Kupferarbeiten bekannt ist. Den nächsten Tag verbringen Sie in einer äussert reizvollen Landschaft. Lohnenswert ist das eindrückliche Tal der Ammeln, welches von einer fantastischen Bergkulisse eingerahmt wird und die vom belgischen Künstler bemalten Felsen «Painted rocks». Übernachtungen in Tafraoute.

9 . Tag Taroudant (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt nach Taroudant, die kleine Schwester von Marrakesch. Übernachtung in Taroudant.