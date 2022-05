Selbstfahrer-Tour: Atlasgebirge und Sahara für Geniesser ab Marrakesch

Heute Vormittag verlassen Sie die kunterbunte Stadt Marrakesch und fahren lediglich ca. 45 Minuten auf kurviger Strasse, vorbei an authentischen Berberdörfern ins Ourika-Tal. Unterwegs halten Sie bei einer Schweizerin und erfahren mehr über ihr Safran-Paradies, inkl. Mittagessen. Anschliessend Weiterfahrt bis zu Ihrer Unterkunft. Übernachtung im Ourika-Tal.

Frühmorgens Fahrt aus dem Ourika-Tal, über den Tizi-n- Tichka Pass Richtung Ouarzazate. Diese Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Via Telouèt geht es durch ein wunderschönes Tal nach Ouarzazate. Unterwegs lohnt sich der Besuch der schönen Kasbah Glaoui und ein Stopp vor dem Ksar Ait Benhaddou. Das eindrückliche Lehmdorf gehört zum UNESCO Weltkulturebe. Übernachtung in Skoura.