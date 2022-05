Selbstfahrer-Tour: Abenteuerlicher Süden ab Marrakesch

Ouarzazate (A)

Nach dem Frühstück fahren Sie über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass. Diese Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Via Telouèt geht es in ein wunderschönes Tal, vorbei an der Kasbah Glaoui und dem bekannten Ksar Ait Benhaddou bis nach Ouarzazate. Übernachtung in Ouarzazate.