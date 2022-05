Sanbona Wildlife Reserve

Das Wildreservat liegt nur 3 Fahrstunden von Kapstadt entfernt in der Kleinen Karoo, nahe von Montagu im Breede River Valley. Mit 54'000 Hektar ist Sanbona eines der grössten privaten Wildschutzgebiete in Südafrika.

Sanbona Dwyka Tented Lodge *****

Die Lodge bietet einen Speisebereich mit einem offenen Kamin, eine Lounge und einer Bar. Lassen Sie sich in den zwei Spa-Räumen bei diversen entspannenden Behandlungen verwöhnen. Für ein gemütliches Ambiente sorgt die Boma, wo das Abendessen unter dem funkelnden Sternenhimmel serviert wird. Wireless-Internet vorhanden. Den Gästen stehen 9 Zeltzimmer zur Verfügung. Jedes Zelt hat ein eigenes Bad mit einer Innen- und Aussendusche, Klimaanlage, eine private Terrasse mit Whirlpool und einen Safe.



Sanbona Gondwana Lodge ****

Die Gondwana Lodge ist speziell für Familien geeignet. Es gibt insgesamt 12 Suiten verteilt auf zwei Etagen. Zu den Annehmlichkeiten der Lodge gehören ein kleines Wellness-Center, eine Boma, ein Swimmingpool, ein Spielzimmer für die Kinder sowie eine Lounge mit Kamin. Wireless-Internet vorhanden. Alle Suiten sind mit Klimaanlage und einer private Terrasse oder Balkon ausgestattet. Für die kleinen Gäste wird ein spezielles Safariprogramm angeboten. Kinder unter 4 Jahren sind auf den Safari-Aktivitäten nicht erlaubt.



Sanbona Explorers Camp **/*

Diese einzigartige Erfahrung ist ideal für Gäste, welche ein abenteuerliches und authentisches Erlebnis in einer wunderschönen Natur suchen. Der Campingplatz liegt an einer herrlich schattigen Flusslinie. Es werden Wanderungen von ca. 4 Stunden pro Tag unternommen mit dem Fokus auf die Vogel- und Pflanzenkunde. Die 3 Igluzelte verfügen über einfache Betten, ein Handwaschbecken und eine Bio-Box Toilette. Zwei Buschduschen stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Die Mahlzeiten werden beim Lagerfeuer unter dem klaren Sternenhimmel der Karoo eingenommen. Das Camp ist jeweils von Freitag bis Sonntag von Oktober bis April buchbar (Altersbegrenzung 16-60 Jahre).