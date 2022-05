Unvergessene Victoria Falls Reisen

Erleben Sie den grössten Wasservorhang der Welt

Die Kraft der Wassermassen der Victoriafälle beschrieb der einstige Missionar und Afrikareisende David Livingstone am 16. November 1855 mit den Worten: „Das sind Szenen, so hübsch, wie sie nur Engel bei ihren Flügen erleben können.“ Grund hierfür ist, dass sich der Sambesi auf einer Breite von rund zwei Kilometern über einhundert Meter in die Tiefe der Batoka-Schlucht stürzt. Insbesondere in der Regenzeit und auch bei Hochwasser ergiessen sich pro Sekunde zehntausend Kubikmeter Wasser. Recht eindrucksvoll lässt sich dieses Spektakel vom Cataract Point aus erleben. Viele Touristen sind von diesem weltweit grössten Wasservorhang und dem Regenbogen im Abgrund begeistert. Als Quell des Lebens wird der „donnernde Rauch“ im angrenzenden Nationalpark bezeichnet. In dieser üppigen Vegetation lassen sich am Ufer grasende Elefanten und die Silhouetten von Krokodilen beobachten.