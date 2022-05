Wichtige Zambia und Zimbabwe Reiseinformationen

In Zambia ist Wechselstrom von 220V / 50Hz üblich. Es werden spezielle Adapter benötigt (Typ M oder G). Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.

In Zimbabwe ist Wechselstrom von 220V-240V / 50Hz üblich. Es werden spezielle Adapter benötigt (Typ G). Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.