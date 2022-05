Salut Maroc

In der Medina, unmittelbar hinter den Stadtmauern, befindet sich das Riad aus dem 18. Jahrhundert. Es wurde von der Englischen Besitzerin eigenhändig mit viel Kreativität und Liebe zur Kunst eingerichtet. Das Restaurant mit marokkanischer Küche und Seafood-Spezialitäten auf der gemütlichen Dachterrasse mit Meerblick, runden das Angebot ab. An kühleren Tagen wird das Essen im überdachten und geheizten Teil der Terrase serviert. Saisonal mehrmals wöchentlich Live-Musik am Abend auf der Terrasse. WiFi kostenfrei.