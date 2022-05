Sabi Sabi Little Bush Camp

Sabi Sabi liegt ca. 6 Fahrtstunden östlich von Johannesburg angrenzend an den Krüger Nationalpark. Im Herzen der afrikanischen Wildnis liegen die ausgezeichneten Safari-Lodges, die Stil und Komfort bieten. Spannende Safaris, ein erholsames Ambiente und die Gourmet- Küche vermischt mit Sabi Sabi´s 5-Sterne Service garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt in Afrika.

Zur Auswahl stehen Ihnen vier unterschiedliche Lodges, welche etwa 5-10 km auseinander liegen. Sabi Sabi ist bekannt fur seine äusserst artenreiche Flora und Fauna. Die Chancen auf die „Big Five" (Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn und Elefant) stehen in diesem Wildreservat ausgezeichnet. Bei Tag und Nacht führen Sie die Safaris im offenen Landrover quer durch den Busch. Ein sehr gepflegter, persönlicher Service, luxuriöse Unterkünfte und eine hervorragende Küche ergänzen das einmalige Sabi Sabi-Erlebnis. Die Lodges bieten Wireless-Internet.

Little Bush Camp ****/* (Today) Das Little Bush Camp verfügt über eine intime Atmosphäre und wurde kürzlich renoviert. Das Little Bush Camp steht für ein hochstehendes und sehr privates Safari-Erlebnis. Dem Gast stehen ein Swimmingpool sowie eine gemütliche Lounge zur Verfügung. Alle 6 Suiten sind im zeitgemässen afrikanischen Stil eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage , ein Jacuzzi sowie eine private Veranda.

Sabi Sabi ist unter Fotografen für seine Grosskatzen bekannt, weshalb wir Ihnen raten ein lichtstarkes Teleobjektiv mitzunehmen. In Kombination mit einem kleineren APS-C Sensor wie in der Canon 7D MKII wird so aus einem 70-220 mm f/2.8 ein 105-300 f/2.8 Objektiv.



Spezialisierte Foto-Safaris:

Seit kurzem bietet Sabi Sabi spezielle Foto-Safaris und Fotografie-Kurse an. Die Safaris werden von professionellen Fotografen begleitet, die Ihnen helfen, Ihre Wildtier-Fotografie-Kenntnisse aufzupolieren, damit Sie perfekte Fotos Ihrer Safari mit nach Hause nehmen können. Sabi Sabi verfügt über ein speziell für Foto-Safaris ausgestattetes Fahrzeug. Auf Wunsch organisiert die Lodge auch die Fotoausrüstung inklusive Kamera und Objektive. Am Ende der Safari erhalten Sie vom Fotografen Tipps zur professionellen Nachbearbeitung der Bilder.



Die spezialisierten Foto-Safaris sind nur im Voraus buchbar. Preise auf Anfrage.