Ruanda Hotels

Das Land der tausend Hügel, so wird Ruanda immer wieder bezeichnet. Besonders Naturfreunde haben jeden Grund, das Land zu bereisen und auf Entdeckungstour zu gehen. Tiefe Täler, zahlreiche Seen und Flüsse versprühen einen einzigartigen Charme. Zudem finden Sie in Ruanda auch eine Vielzahl an Tierarten, die Sie mit etwas Glück aus der Nähe bestaunen und bewundern können. In den Nebelbergen leben noch rund 300 Berggorillas. Damit Sie diese Ferien so schnell nicht vergessen, wählen Sie aus vielen verschiedenen traumhaften Lodges und Hotels. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach allen verfügbaren Unterkünften und lassen Sie sich bei der Reisevorbereitung kompetent von uns beraten.