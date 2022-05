In Ruanda Gorilla Safaris erleben

Dian Fossey und "Gorillas im Nebel"

Der Film über das Leben und leidenschaftliche Wirken der amerikanischen Primatenforscherin berührte 1988 die Kinobesucher. Fossey setzte sich für den Schutz der faszinierenden Tiere ein. Sie zeigte als Erste die Gorillas als "sanfte Riesen" mit einem beeindruckend friedlichen und hingebungsvollen Sozialleben und richtete das Augenmerk der Welt auf die bedrohte Spezies.

Die Schweiz Afrikas?

Hohe Berge, schöne Seen, dicht besiedelt – nicht nur die herrliche Landschaft, sondern auch eine intakte Infrastruktur erwecken auf Ruanda Reisen den Eindruck, in der afrikanischen Schweiz zu sein. Die Anzahl von Gorilla-Permits ist streng begrenzt. In den Nationalparks des Landes Volcanoes, Akagera und Nyungwe-Forest leben noch weiteren Affenarten, wie Schimpansen, Goldmeerkatzen und Ruwenzori-Colobus-Affen. Natürlich ist jedoch bei Ruanda Rundreisen und Safaris in Ostafrika die Begegnung mit Berggorillas der ergreifende und atemberaubende Höhepunkt.