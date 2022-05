Riad Tawargit

Die Zimmer sind individuell, mit marokkanischen Accessoires eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit Regendusche, WC, Fön auf Anfrage, Klimaanlage/Heizung, Safe, kleine Büro-Ecke. Der Room 1 mit auberginefarbenen Wänden liegt im Parterre. Der Room 2 befindet sich im ersten Stock und ist in warmen Farben eingerichtet, der Room 3 in Grautönen bietet zusätzlich eine kleine Sitzecke und liegt ebenfalls im ersten Stock. Der Room 4 ist leicht kleiner und bietet direkten Zugang zur Terrasse. Der Room 6 ist in Grau- und Schwarztönen eingerichtet, sehr stilvoll und im Parterre gelegen. Die Suite 5 ist das bekannte «Caïdal Tent», befindet sich im 3. Stock und bietet eine eigene, kleine Terrasse. Die Suiten 7 und 8 sind sehr geräumig, im ersten Stock mit kleinem Balkon. Die Suite 9 befindet sich im zweiten Stock und hat direkten Zugang zur Terrasse. Es besteht die Möglichkeit, das ganze Riad mit 6 oder 9 Zimmern zu buchen.