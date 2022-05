Das Hotel liegt inmitten der Medina von Fès und wurde um 1800 im Stil eines maurischen Palastes erbaut und wirkt von aussen eher schlicht. Beim Eintreten überkommt einem aber augenblicklich ein Gefühl von Faszination über die zeitlose, orientalische Schönheit des Riads, das seine Einzigartigkeit nach der Restaurierung im Jahre 2000 zurückgewonnen hat. Mit Spezialitäten der marokkanischen, sowie leichter, moderner und vegetarischer Küche, bietet das Restaurant des Riad Fès eine erstklassige Gourmetküche. Am Morgen werden Sie mit dem kleinen, aber feinen Frühstücksbuffet, rund um den Pool, verwöhnt. Die Dachterrasse bietet kleine Snacks und Drinks an, sowie einen einzigartigen Blick über die Altstadt. Die Bar mit ihrer Raucherlounge führt eine exklusive Auswahl an Zigarren. Zudem verfügt das Hotel über einen schönen beheizbaren Aussenpool. Gratis WiFi.