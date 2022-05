Während dem Aufenthalt in der Rhino Ridge Safari Lodge stehen den Gästen diverse Aktivitäten (teilweise gegen Gebühr) zur Verfügung. Im Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark werden zweimal täglich Pirschfahrten im offenen Safari-Fahrzeug sowie Wanderungen und Vogelbeobachtungen angeboten (inbegriffen). Im 80 km entfernt gelegenen St. Lucia können weitere Aktivitäten wie Walbeobachtungen (Juli – November), Reiten, Fischen und Bootstouren unternommen werden. Gegen Gebühr sind Ausflüge zu einem nahegelegenen Zulu-Dorf möglich. Die Lodge bietet Spa-Behandlungen an. An heissen Tagen ist der Swimmingpool eine willkommene Abkühlung.