Radisson Red

Modernes und innovatives Hotel das im September 2017 seine Eröffnung feiert und eine neue, frische Übernachtungsmöglichkeit an bester Lage an der Victoria & Alfred Waterfront bietet.

Das Hotel der neuartigen Linie RED der Radisson Hotelgruppe befindet sich an der Victoria & Alfred Waterfront beim Zeitz Museum of Contemporary Arts Africa (Eröffnung September 2017). Eine Vielzahl von Restaurants, Bars und Shops sind nur wenige Schritte entfernt. Die Bootsanlegestelle für den Ausflug nach Robben Island sowie die Haltestelle des Hop on Hop Off Sightseeing Busses liegt in unmittelbarer Nähe.