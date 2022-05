Radisson Blu resort Taghazout Bay Surf Village

Die 21 Bungalow Garden View & Terrace (42 m2) liegen in der vordersten Reihe und sind sehr modern und mit frischen Farben eingerichtet. Sie verfügen über Dusche, Fön, TV, Klimaanlage/Heizung, Minikühlschrank, Safe und eine gemütliche Terrasse mit Hängematte. Die 24 Bungalow Suite 1 Bedroom - Terrace & Garden View (72 m2) liegen inmitten der Gartenanlage und bieten eine grössere Terrasse mit zusätzlich Sonnenliegen. Des Weiteren bietet das Hotel 16 House Rooms (23 m2) in mehrstöckigen Gebäuden im vorderen Teil der Anlage und 30 Bungalows Duplex 2-Bedroom - Terrace & Garden View (81 m2) im hinteren Teil der Anlage. Diese bieten auf 2 Etagen zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer.

Taghazout ist ein absolutes Surf-Mekka (Surfen und Windsurfen) und die Surf Academy mit eigenem Surf-Shop bietet alles was das Surfer-Herz begehrt.



Des Weiteren bietet das Hotel aber auch Yoga, Fischen, Wasserski und Golfpakete (18-Loch Golfplatz in Taghazout oder in Agadir) an.