In tropischer Vegetation liegt die kleine Unterkunft leicht erhöht und bietet so eine fantastische Aussicht auf Palmen und den Ozean im Hintergrund. Durch die lokale Bauweise sind die Bungalows perfekt in die Natur integriert. Im Restaurant kommen die Gäste in den Genuss einer abwechslungsreichen Küche mit italienischem Touch. Der schön angelegte Pool mit kleiner Poolbar und der Loungebereich auf mehreren Ebenen laden zum Verweilen ein. WiFi ist im Poolbereich gratis verfügbar.