Beschreibung

Lage Das Phinda Private Game Reserve umfasst 23'000 ha und liegt in der Provinz KwaZulu- Natal in Südafrika, ungefähr 320 km nördlich von Durban. 7 verschiedene Lebensräume und eine grosse Vielfalt an Wildtieren und Vogelarten machen das Reservat zu einem der Safari-Highlights in Südafrika.

Angebot Im Phinda Private Game Reserve befinden sich die Phinda Mountain, Forest, Rock, Vlei & Zuka Lodge sowie die Phinda The Homestead. Alle Lodges sind mit Restaurant, Feuerplatz, Bar, Terrasse, Boma, Swimmingpool und teilweise Souvenir-Galerie ausgestattet. In allen Lodges werden zweimal am Tag (frühmorgens und spätnachmittags) Pirschfahrten im offenen 4x4 Fahrzeug unternommen sowie Naturspaziergänge und Vogelbeobachtungen offeriert. Weitere Aktivitäten (gegen Gebühr) sind: Spezialisten-Safaris, Bademöglichkeiten am traumhaften Strand, Reiten, Beobachtungen von Schildkröten (Oktober bis Dezember / Februar bis März), Schnorcheln, Tauchen und Hochseefischen.

Zimmer Phinda Vlei Lodge *****



Die Vlei Lodge bietet eine raffinierte Mischung aus verschiedenen Hölzern und afrikanischen Einflüssen. Umsäumt von einer einmaligen Vlei (Sumpf)-Landschaft symbolisiert diese prächtige Safari-Lodge Vertrautheit und Einigkeit mit dem afrikanischen Busch. Die Vlei Lodge hat 6 wunderschön und elegant eingerichtete, mit einem Reetdach gedeckte Suiten, die den Sandforest und die offenen Flächen des Gebietes überblicken. Während Sie in Ihrem Privatpool entspannen, bietet sich Ihnen ein Ausblick in eine Grasebene, die oftmals von Zebras und Antilopenherden heimgesucht werden. Die Atmosphäre ist exklusiv und persönlich, eine Mischung aus unauffälliger Eleganz und Komfort. Die Lodge liegt in der Nähe der Forest Lodge.