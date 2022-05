Beschreibung

Einleitung Dieses Natur- und Wildschutzgebiet gehört zu den schönsten und besten Safari-Gebieten Südafrikas. Besonders attraktiv macht die perfekt in die Felsen integrierte Phinda Rock Lodge ihre Nähe zum Indischen Ozean. Wo kann man schon an einem Tag auf Safari gehen und am nächsten am Traumstrand liegen, tauchen gehen oder Meeresschildkröten beobachten? In der eleganten Phinda Rock Lodge, rund 3.5 Stunden nördlich von Durban, ist dies in bequemen Tagesausflügen möglich.

Lage Das Phinda Private Game Reserve umfasst 23'000 ha und liegt in der Provinz KwaZulu- Natal zwischen den Ubombo Bergen und dem Indischen Ozean in Südafrika, ungefähr 320 km nördlich von Durban. 7 verschiedene Lebensräume und eine grosse Vielfalt an Wildtieren und Vogelarten machen das Reservat zu einem der Safari-Highlights in Südafrika.

Angebot Im Phinda Private Game Reserve befinden sich die Phinda Mountain, Forest, Rock, Vlei & Zuka Lodge sowie die Phinda The Homestead. Alle Lodges sind mit Restaurant, Feuerplatz, Bar, Terrasse, Boma, Swimmingpool und teilweise Souvenir-Galerie ausgestattet. In allen Lodges werden zweimal am Tag (frühmorgens und spätnachmittags) Pirschfahrten im offenen 4x4 Fahrzeug unternommen sowie Naturspaziergänge und Vogelbeobachtungen offeriert. Das Gebiet zählt über 415 Vogelarten, die Big 5 und äusserst viele der bedrohten Geparden und Nashörner. Weitere Aktivitäten (gegen Gebühr) sind: Spezialisten-Safaris, Bademöglichkeiten am traumhaften Strand, Reiten, Beobachtungen von Schildkröten (Oktober bis Dezember / Februar bis März), Schnorcheln, Tauchen und Hochseefischen.

Zimmer Phinda Rock Lodge *****



Die Rock Lodge liegt in der Nähe der Mountain Lodge und besteht aus 6 aussergewöhnlichen Suiten, welche perfekt in die Felsen integriert wurden. Die Suiten scheinen über dem tief liegenden Tal zu schweben, bieten wunderbare Ausblicke und sind über steile Gehwege und Treppen zu erreichen. Jede Suite umfasst einen grosszügigen Schlafraum mit Badezimmer, Aufenthaltsraum, Veranda und eigenem, privatem Pool. Geniessen Sie den atemberaubenden Blick auf den Leoparden- Felsen und das Tal.