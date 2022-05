Das Perry's Bridge Hollow liegt zwischen Baobab-, Feigen- und Akazienbäumen und bietet den Gästen in einem weitläufigen Garten eine Oase der Ruhe.

Das Hotel befindet sich in Hazyview und ist der ideale Ausgangspunkt für den Besuch des tierreichen Krüger Nationalpark sowie der interessanten Panoramaroute.

Perry's Bridge ist ein modernes Hotel, mit viel afrikanischem Charme. Im grosszügigen Garten befindet sich der Swimmingpool, der nach einem aktiven Tag zur Erholung einlädt. Im Kuka Café werden köstliche Speisen serviert. Ebenfalls dürfen Gäste auch die Restaurants im Schwesternhotel Hippo Hollow benutzen. Die Region bietet zahlreiche Aktivitätsmöglichkeiten wie Pirschfahrten in den Krüger Nationalpark, eine geführte Tour entlang der Panoramaroute, Besuch des Elephant Whispers für eine Interaktion mit den Dickhäutern sowie Adrenalin geladene Aktivitäten wie Mountain Biking, River Rafting oder Klettern. Auch Golfer kommen auf dem Sabie River Golf Course auf ihre Kosten.

Die 34 im Kolonialstil erbauten und grosszügigen Zimmer sind in eine Gartenanlage eingebettet und verfügen alle über Klimaanlage, Fernseher, Innen- und Aussendusche, Safe und Kühlschrank. Alle Zimmer haben eine private und gemütliche Terrasse mit Blick zum Swimmingpool oder in den Garten. Die Unterkunft bietet Familienzimmer an, wo sich auch die jüngeren Gäste wie zu Hause fühlen. Gratis Wireless-Internet verfügbar im Hauptbereich.